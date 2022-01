Un document autentic al istoriei literare:"Clepsidra -antologie publicistica" , a profesorului vrancean Vasile Lefter

Consecvent unor mai vechi proiecte editoriale, Ion Istrate scoate la intervale numai de el stiute cate o antologie de autor cu articolele publicate de acesta in "Luceafarul", revista pe care o pastoreste de ani buni. In acest context a aparut si volumul "Clepsidra -antologie publicistica" (Editura "Agata", Botosani, 2021), cu articole publicate de Vasile Lefter in perioada 2012 - 2021. Antologia se deschide cu o "Precuvantare", avand rol evident de prefata, semnata de acelasi Ion Istrate. ... citeste toata stirea