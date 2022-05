Un muncitor carat pe cupa unui excavator a murit strivit sub roata utilajului

Intamplarea a avut loc luni dupa-amiaza, in comuna vranceana Bolotesti, in timpul unor lucrari la un drum public din localitate. Un muncitor angajat la o firma de constructii a murit luni dupa-amiaza, in Vrancea, intr-un accident stupid. El se afla in cupa unui excavator, nu se stie din ce motiv, s-a dezechilibrat si a cazut sub rotile utilajului.Din nefericire, in urma manevrelor de resuscitare echipajul medical prezent la fata locului a declarat decesul ... citeste toata stirea