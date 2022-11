Un nou caz care ridica semne de intrebare privind modul in care sunt tratati pacientii la Spitalul Judetean Focsani

Cazul a fost semnalat redactiei Ziarului de Vrancea, joi 24 noiembrie 2022, seara de verisoara pacientei in cauza si poate fi citit in relatarea de mai jos.Verisoara pacientei:"Buna ziua!Va rog frumos sa faceti cunoscut urmatorul caz pe care nu stiu cum sa-l numesc decat neglijenta medicala. Azi noapte( n.r. in noaptea de miercuri spre joi 23 spre 24 noiembrie 2022) la ora 3:05 in urma apelului telefonic la 112,numita Ionela Daniela Costandache, din Mera, judetul Vrancea a ajuns la Spitalul ... citeste toata stirea