Un nou pas pe Drumul Expres Focsani-Braila. Certificatul de urbanism, semnat

Drumul, care este in lungime de 76 de kilometri, este finantat din fonduri europene si ar trebui finalizat in 24 de luni. Sefii Consiliului Judetean Vrancea au semnat certificatul de urbanism in scopul elaborarii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic de executie pentru obiectivul "Drum expres Focsani - Braila", ca urmare a cererii adresate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Drumul este denumit generic "Milcovia Expres" (DX6) si va avea o lungime ... citeste toata stirea