Un nou workshop din programul Scoala Parintilor: Art-terapia in lucrul cu copii si tinerii cu tulburari de dezvoltare

In data de 30 septembrie 2022, ora 13.00, va avea loc la Centrul Comunitar pentru Copii cu Dizabilitati Focsani, str. 8 Martie nr. 1, intalnirea cu tema "Art-terapia in lucrul cu copii si tinerii cu tulburari de dezvoltare", intalnire organizata in cadrul programului "Scoala parintilor".Art-terapia (terapia prin arta) este o forma de comunicare prin care se folosesc mijloacele artistice ca principale instrumente de lucru. Modul de comunicare de tip intrebare - raspuns poate fi intimidant ... citeste toata stirea