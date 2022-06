Un nou workshop din programul Scoala Parintilor - "Parentalitatea-Provocare pentru mileniul trei"

In data de 30 iunie 2022, ora 14.00, va avea loc la Centrul Comunitar pentru Copii cu Dizabilitati Focsani, str. 8 Martie nr. 1, intalnirea cu tema " Parentalitatea- Provocare pentrumileniul trei", intalnire organizata in cadrul programului "Scoala parintilor". A creste si a educa copiii a fost dintotdeauna responsabilitatea parintilor, insa in aceasta epocadificultatile cu care se confrunta parintii, depasesc cu mult capacitatile lor de rezilienta, fapt ce ne indica un prim punct de luat ... citeste toata stirea