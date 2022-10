Una dintre cele mai mari gafe ale prefectului Halici de la investire:"Garantarea" publica a primarului Dorel Chitic!

Vineri 29 septembrie 2022 cu ocazia alegerilor in organizatia PSD Maraseseti, a putut fi vazut reprezentantul Guvernului Romaniei in judetul Vrancea mergand la brat cu primarul orasului, Dorel Valerica Chitic.Cel caruia, este de notorietate, in judetul nostru si nu numai procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea ii aduc o mutime de acuzatii.Chiar si punand pe primul plan prezumtia de nevinovatie de care trebuie sa beneficieaze toti cetatenii pana la o solutie definitiva a ... citeste toata stirea