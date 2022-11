(Update) Accident de munca tulburator la Bolotesti: Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce a fost prins de un utilaj inauntrul unui siloz

Un tanar de 20 de ani si-a pierdut viata in urma unui accident de munca produs astazi, in jurul orei 11, la Bolotesti. Barbatul a fost prins in instalatia de evacuare a rumegusului dintr-un siloz. Din nefericire, la momentul sosirii echipajelor ISU la locul producerii accidentului, vicitima nu mai prezenta semne vitale. A fost necesara interventia unui echipaj de descarcerare pentru a extrage trupul neinsufletit al tanarului ramas surprins in utilaj.Politistii vranceni au fost intocmit dosar ... citeste toata stirea