(Update) Accident de vanatoare mortal la Andreiasu de Jos. Un barbat de 36 de ani si-a pierdut viata dupa ce s-ar fi impuscat in abdomen

Un accident de vanatoare a fost semnalat astazi, la ora pranzului, prin apel 112. Conform IPJ Vrancea, un barbat in varsta de 36 de ani si-a pierdut viata dupa ce s-ar fi impuscat accidental in abdomen. Desi s-a incercat resuscitarea sa, din nefericire, la ora 13:32 a fost declarat decesul barbatului.IPJ Vrancea - 5 noiembrie, ora 13.12: Astazi, in jurul orei 12.30, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in satul Andreiasu de ... citeste toata stirea