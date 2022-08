(Update) Accident rutier grav pe E85, la Urechesti. O persoana a ramas incarcerata

Un accident rutier grav s-a produs vineri dupa amiaza, in jurul orei 16, pe DN2 E85, la Urechesti. Conform ISU Vrancea, in urma coliziunii dintre doua autovehicule, un barbat in varsta de 60 de ani a ramas incarcerat. Echipajele ISU mobilizate pentru gestionarea situatiei au reusit sa extraga barbatul ranit dintre fiarele contorsionate si l-au transportat la spital.ISU Vrancea - 26 august, ora 15.56: Pompierii militari intervin la un accident rutier produs pe DN 2 E 85, pe raza localitatii ... citeste toata stirea