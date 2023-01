(Update) Accident rutier in prima zi a anului la Tulnici. Patru victime au fost preluate de echipajele SAJ

Echipajele de interventie au fost solicitate pe 1 ianuarie, in jurul orei 18:30, dupa ce o masina s-a rasturnat in afara partii carosabile in satul Gresu din comuna Tulnici. Conform informatiilor transmise de SAJ Vrancea, patru victime au fost preluate si transportate la spitalul din Vidra pentru ingrijiri medicale.IPJ Vrancea - 1 ianuarie 2023, ora 19.49: Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in comuna Tulnici, sat Gresu, un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile. A fost ... citeste toata stirea