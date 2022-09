(Update) Camion rasturnat in afara carosabilului in apropiere de Bolotesti. Soferul a suferit leziuni

Un accident rutier a fost semnalat prin apel 112 joi, in jurul orei 14, in afara localitatii Bolotesti. Conform informatiilor transmise de ISU si IPJ Vrancea, un barbat a ramas incarcerat si a suferit suferit leziuni dupa ce autocamionul pe care il conducea s-a rasturnat in afara partii carosabile. Victima a fost ulterior transportata la spital.IPJ Vrancea - 1 septembrie, ora 13.47: Politistii Serviciului Rutier intervin la un accident sesizat prin apel 112. Conform primelor date, in afara ... citeste toata stirea