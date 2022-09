(Update) Caz revoltator la Tanasoaia: Copila de 11 ani, violata de un cioban la o stana din comuna

Caz socant in comuna vranceana Tanasoaia, unde politistii cerceteaza cazul unei copile in varsta de 11 ani care ar fi fost violata de un cioban la o stana din comuna.Barbatul banuit de comiterea faptelor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Informatiile transmise de IPJ Vrancea cu privire la acest caz:IPJ Vrancea - 18 septembrie ora 14.16: In cursul noptii trecute, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Adjud au retinut, pentru 24 de ore, un tanar de 19 de ani, din comuna ... citeste toata stirea