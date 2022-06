(Update) Copil de 6 ani lovit de o masina in Focsani. In aceste momente, victima se afla in drum spre UPU

In urma cu putin timp, un copil in varsta de 6 ani a fost lovit de o masina in Focsani. In aceste momente, victima se afla in drum spre Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Focsani.Vom reveni cu amanunteConform informatiilor Ziarului de Vrancea, in timp ce trecea printre masinile parcate pe strada Ion Basgan din Focsani (n.r in spatele Scolii Gimnaziale nr 2), copilul in varsta de 6 ani a fost acrosat de unul din autoturismele aflate in trafic si ar fi suferit leziuni la ... citeste toata stirea