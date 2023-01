(Update) E 85: Coliziune intre un autoturism si un utilaj in afara localitatii Calimanesti. Un barbat a ajuns la spital, inconstient

Un accident rutier grav s-a produs duminica, in jurul orei 15, in afara localitatii Calimanesti (E85). Un barbat in varsta de 37 de ani a fost descarcerat si transportat in stare de inconstienta, cu politraumatisme, la Unitatea de Primiri Urgente din Focsani. Conform IPJ Vrancea, un autoturism a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu un utilaj stationat in afara partii carosabile.IPJ Vrancea - 15 ianuarie 2023, ora 15.44: Astazi, 15 Ianuarie, ora 15.03, am fost sesizati prin 112 cu ... citeste toata stirea