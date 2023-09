Traficul rutier este blocat in totalitate la acest moment pe DN2 E85, la Golesti, dupa o coliziune intre doua autoturisme si un cap tractor. Conform IPJ Vrancea, doua persoane primesc ingrijiri medicale la fata locului.IPJ Vrancea - 11 septembrie, ora 12.26: Politistii Serviciului Rutier intervin in localitatea Golesti, unde a avut loc o coliziune intre 2 autoturisme si un cap tractor. In acest moment, doua persoane primesc ingrijiri medicale la fata locului. Traficul este blocat total.SAJ ... citeste toata stirea