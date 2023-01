(Update) echipajul SAJ Vrancea cu medic, blocat la intersectia cu localitatea Milcovul Accident produs in aceasta seara pe DN 23 in comuna Vulturu. Trafic blocat pe o banda de mers, pe sensul Focsani-Braila

Un accident rutier s-a produs in aceasta seara in comuna Vulturu in zona Peco, pe DN 23. Au fost implicate doua autoturisme, din care a rezultat 3 victime constiente, neincarcerate conform precizarilor ISU Vrancea. Traficul este blocat pe o banda de mers, respectiv pe sensul Focsani-Braila, mentioneaza purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea.Stirea initiala 27 ianuarie 2023, ora 17.49, IPJ Vrancea: Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in comuna Vulturu s-a produs un eveniment rutier, in care ... citeste toata stirea