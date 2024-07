(Update) Elicopter SMURD solicitat pentru transportul la spital a unui minor cazut la Lepsa de pe un pod in albia raului Putna

"Pompierii militari au intervenit in cooperare cu un echipaj SAJ Vrancea si reprezentati Salvamont dupa ce s-a anuntat prin intermediul numarului pentru apel unic 112 ca un baiat, in varsta de 15 ani, a cazut de pe un pod in albia raului Putna, in dreptul localitatii Lepsa." , precizeaza intr-o informare de presa purtatorul de cuvant al ISU VranceaVIDEO:ISU VranceaStirea initiala 11 iulie 2024, ora 15:13, ISU Vrancea:Elicopter SMURD solicitat pentru transportul unui copil la ... citește toată știrea