(Update) FOTO | Accident mortal pe E85, in apropiere de Adjud. Traficul rutier in zona a fost reluat in conditii normale

Un accident mortal a avut loc pe E85 marti, 18 octombrie, in jurul orei 11.30, in apropierea municipiului Adjud. In urma coliziunii dintre trei autoturisme, doua persoane au decedat si o treia a fost ranita. A fost necesara interventia unui echipaj de descarcerare din cadrul ISU Vrancea, impreuna cu un echipaj SMURD si alt echipaj cu autospeciala de stingere. In zona producerii accidentului traficul rutier a fost ingreunat timp de aproximativ doua ore, circulandu-se alternativ, pe sensul de ... citeste toata stirea