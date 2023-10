Foto: Autoturismul implicat in accidentul mortal (sursa) IPJ VranceaCele trei persoane au fost acrosate in zona unui marcaj pietonal, conform Centrului InfoTrafic. Circulatia la aceasta ora este intrerupta in totalitate, spun politistii.(UPDATE) Conform IPJ Vrancea, conducatorul auto care se afla la volanul autoturismului care a lovit cei trei pietoni a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.Trei pietoni au fost loviti in aceasta seara, in jurul orei 19.10, de un ... citeste toata stirea