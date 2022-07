Trei echipaje de pompieri intervin in cooperare cu SVSU Vanatori pentru stingerea flacarilor care au cuprins aproximativ 6 hectare de maracinis si stuf in satul Radulesti, comuna Vanatori.ISU Vrancea - 15 iulie 2022, ora 17.10: Trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani intervin, in cooperare cu SVSU ... citeste toata stirea