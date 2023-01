(Update) Tragedie | Tanar din Focsani, decedat in aceasta dimineata dupa ce a intrat cu masina intr-un gard din oras

Un tanar in varsta de 24 de ani din Focsani si-a pierdut viata in aceasta dimineata dupa ce a intrat cu masina intr-un gard din oras situat pe Fundatura Alexandru Sahia. Politistii vranceni continua cercetarile in cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpa.IPJ Vrancea - 24 ianuarie, ora 11.13: In jurul orei 10.00, in municipiul Focsani,un autoturism a intrat in coliziune cu un gard, conducatorul auto fiind declarat decedat. Din verificarile preliminare, efectuate de politistii ... citeste toata stirea