(Update) VIDEO + Foto | Incendiu de proportii in comuna Gologanu.Ard trei locunte si o anexa

Conform precizarilor purtatorului de cuvant al ISU Vrancea trei autospeciale de stins incendii intervin pentru stingerea unui incendiu de proportii in comuna Gologanu, in care ard trei locunte si o anexa.Stirea initiala 04 iulie 2024, ora 17:22, ISU Vrancea:S-a anuntat izbucnirea unui incendiu care se manifesta la 3 locuinte si o anexa in localitatea Gologanu. Intervin pompierii militari cu 3 autospeciale de stins incendiiStirea actualizata, 04 iulie 2024, ora 20:43, ISU Vrancea:Un apel, ... citește toată știrea