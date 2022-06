Urmarile furtunii de cod portocaliu in Focsani | 2 arbori cazuti pe 2 autoturisme si un element de acoperis desprins pe strada Revolutiei

Reamintim ca in intervalul orar 18:35-19:30, duminica 12 iunie 2022, in zona : Judetul Vrancea: Focsani, Odobesti, Gugesti, Dumitresti, Vanatori, Sihlea, Bolotesti, Cotesti, Jaristea, Dumbraveni, Nereju, Mera, Milcovul, Gologanu, Vartescoiu, Popesti, Golesti, Gura Calitei, Poiana Cristei, Tamboesti, Carligele, Campineanca, Reghiu, Urechesti, Rastoaca, Chiojdeni, Paltin, Slobozia Ciorasti, Vintileasca, Andreiasu de Jos, Brosteni, Bordesti, Jitia, Spulber; s-au aflat sub avertizare meteo de tip ... citeste toata stirea