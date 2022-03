Vasile Carnariu sustinut de PSD Vrancea este noul presedinte al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate(ANANP)

Vasile Carnariu sustinut de PSD Vrancea a fost numit miercuri 30 martie 2022 in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca.Originar din municipiul Roman, judetul Neamt, Vasile Carnariu a absolvit, in 1989, Facultatea de Tehnologia si chimia produselor alimentare si tehnica piscicola Galati.In politica a activat o scurta perioada in formatiunea politica Federatia Ecologista dupa ... citeste toata stirea