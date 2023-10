Anuntul a fost facut sambata 30 septembrie 2023 prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook Asociatia Hope and Love for LIFE. Cea care i-a intins o mana de ajutor lui Cosmin, inca din iunie 2022 asa cum face ori de cate ori intalneste asemenea cazuri in Vrancea sau prin alte colturi ale tarii."Dragii nostri, bratul lui Cosmin a fost salvat!El a fost salvat!Totul s-a intamplat si cu ajutorul nostru si implicit cu ajutorul Dvs!Este efectiv o victorie, dincolo de vreo suma ... citeste toata stirea