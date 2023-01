Vesti bune pentru vrancenii cu dizabilitati grave Evaluarea periodica se poate face la domiciliu in baza unei programari

Vrancenii cu dizabilitati grave pot cere ca evaluarea periodica sa se faca la domiciliu pentru a fi scutite de drumurile repetate la comisiile de evaluare. Conform legii, periodic, persoanele cu dizabilitati trebuie sa fie evaluate pentru stabilirea gradului de handicap. Or, in multe situatii, aceste persoane au dificultati si probleme de sanatate care impiedica deplasarea lor in conditii normale.In acest sens, printr-o modificare a legii (Legea 16/2023), la cererea unei persoane incadrate in ... citeste toata stirea