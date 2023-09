Vesti proaste pentru elevii vranceni nemultumiti de liceul la care au fost repartizati dupa Evaluarea Nationala, in acest an. Ei nu se vor putea transfera la alte scoli mai bune pana nu vor finaliza clasa a IX-a. Reglementarile in vigoare permit transferul doar la alte licee unde media de admitere este echivalenta cu cea obtinuta de elev la Evaluarea Nationala.Elevii nemultumiti de liceul la care au fost repartizati in functie de nota obtinuta la Evaluarea Nationala, nu se vor putea transfera, ... citeste toata stirea