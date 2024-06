Victorie categorica in alegerile locale din Focsani a lui Cristi Valentin Misaila

Primarul PSD, Cristi Misaila, a obtinut o victorie categorica in alegerile locale, asigurandu-si un nou mandat cu mai bine de jumatate din voturile exprimate. Strategia sa de a demonstra ca in Focsani se lucreaza, chiar si in fata problemelor de implementare ale proiectelor, s-a dovedit a fi eficienta, atragand un numar semnificativ de alegatori.Dintr-un total de 30.775 de voturi valabil exprimate in Focsani, Cristi Misaila a obtinut 15.736 de voturi, echivalentul a 51,13%.Rezultatele ... citește toată știrea