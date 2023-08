146 de copii cu varste intre 3-6 ani si 63 parinti din 3 comunitati defavorizate din judetul Vrancea sunt beneficiari ai programului "Start in educatie" - cel mai amplu proiect de educatie timpurie din Romania. In timpul actiunilor desfasurate, atat copiii cat si parintii lor s-au bucurat de suportul necesar pentru a facilita accesul la educatie in randul prescolarilor.Copiii au primit cate un "Ghiozdanel cu viitor" - un pachet cu resurse educationale potrivite nevoilor lor de dezvoltare: ... citeste toata stirea