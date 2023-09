Toti elevii care au avut anul trecut media peste 9,50 vor primi bursa de merit anul acesta. Dar si primii 30% din fiecare clasa vor beneficia de bursa, indiferent de medie. In judetul Vrancea conform unei situatii publicata de site-ul edupedu.ro un numar de 4679 de elevii care au media minimum 9.50 in anul scolar 2022/23.Acestor elevi urmeaaza sa li se aduge si primii 30% din fiecare clasa si impreuna vor fi beneficiari ai burselor de merit in anul scolar 2023/24.Cel putin in prima sa parte. ... citeste toata stirea