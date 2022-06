VIDEO | A fost sau nu racolat de PNL, primarul AUR al comunei Pufesti ?

Primarul comunei Pufesti, prof.dr.Nicolae Damian a fost anuntat, vineri 17 iunie 2022, prin intermediul unei postari pe facebook ca a fost dat afara din partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) sub sigla caruia acesta a castigat in scrutinul din 27 septembrie 2022 fotoliul de edil.In varsta de 45 de ani, prof.dr. Nicolae Damian a fost surpriza alegerilor locale desfasurate in 27 septembrie 2020 din Vrancea, dupa ce a reusit sa castige postul de primar al comunei Pufesti fara sa aiba in ... citeste toata stirea