Salvatore Cutugno (n. 7 iulie 1943, Fosdinovo, Toscana, Italia) d. 22 August 2023 la Milano, cunoscut publicului sub numele Toto Cutugno, este un cantaret si compozitor italian de muzica usoara (cantautor). Are peste 400 de melodii compuse si peste 100 de milioane de discuri vandute in intreaga lume. Este primul cantautor care a castigat marele premiu al Festivalului de la Sanremo (in 1980) si singurul cantautor italian care a castigat marele premiu la Eurovision in secolul XXCantaretul ... citeste toata stirea