VIDEO Activitati de educatie rutiera, prevenire a victimizarii si a consumului de alcool si droguri, desfasurate in scolile vrancene

In saptamana precedenta, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara au continuat activitatile informativ-preventive desfasurate in unitatile de invatamant si, impreuna cu politistii de la Sectia 5 Politie Rurala Cotesti, Serviciul Rutier si Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, s-au aflat in mijlocul elevilor de la Scolile Gimnaziale din Cotesti, Popesti si Bolotesti.Scopul activitatilor a fost formarea comportamentului rutier responsabil, in vederea cunoasterii si