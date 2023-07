Admitere liceu 2023. Rezultatele repartizarii computerizate a elevilor in clasa a IX-a au fost publicate. Pentru ca acestea sa fie vazute, elevii trebuie sa introduca codul pe care l-au primit de la scoala.Elevii pot sa verifice listele cu repartizarea pe fiecare judet in parte, dar si lista cu locurile libere ramase. Amintim ca admiterea la liceu s-a facut anul acesta doar pe baza mediei de la Evaluarea Nationala.Cititi in articol repartizarea candidatilor din judetul Vrancea sortati ... citeste toata stirea