VIDEO | Anuntul fostului premier Ludovic Orban: "Am luat decizia de a intra in competitia pentru alegerea presedintelui Romaniei"

Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anuntat luni, 16 septembrie 2024 ca a luat decizia de a candida la functia de presedinte al Romaniei."Astazi ii anunt pe cetatenii Romaniei ca am luat decizia de a intra in competitia pentru alegerea presedintelui Romaniei. Am luat decizia de a candida la functia de presedinte pentru ca o consider o obligatie morala pe care o am fata de cetatenii romani si un gest de responsabilitate fata de viitorul Romaniei. Am o cariera politica de ... citește toată știrea