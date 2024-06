VIDEO | Apelul presedintelui PNL pentru sustinerea renumararii voturilor in Vrancea

Prin intermediul unei postari activata pe contul sau de facebook presedintele PNL Vrancea, Dragos Ciobotaru lanseaza un apel catre partidele cu reprezentanti in Biroul Electoral Judetean pentru sustinerea renumararii voturilor in Vrancea."Buna dimineata!Astazi( n.r. miercuri 12 iunie 2024) Biroul Electoral Judetean decide daca se renumara voturile acordate de vranceni pentru functia de presedinte al CJ Vrancea, in tot judetul.Nu vad nici un motiv pentru care cineva nu ar fi de acord cu ... citește toată știrea