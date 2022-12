VIDEO | Campania umanitara "Zambete pentru copiii si bunicii din sate" derulata de politistii vranceni pentru al VI-lea an consecutiv

Traditia continua iar pentru al saselea an consecutiv, mobilizarea politistilor in campania "Zambete pentru copiii si bunicii din sate" a adus zambete pe chipurile a peste 100 de copii si bunici la care Mos Craciun poate nu a reusit sa ajunga pana anul acesta.Ca in fiecare an, in holul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea sau holul lui Mos Craciun(cum ii spunem noi) s-au pregatit cadouri pentru cei mici si bunici, pentru ca Mos Craciun sa ajunga astfel la cat mai multe case unde, poate ... citeste toata stirea