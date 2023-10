"Parlamentarii Forta Dreptei au votat impotriva acestei parodii penibile si acestei pacaleli noi pe care o administreaza actuala coalitie catre cetatenii romani (proiectul privind pensiile speciale-n.r.). In Constitutie se prevede ca toti cetatenii sunt egali in fata legii si autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. Pensiile speciale reprezinta un privilegiu pentru beneficiarii acestora. (...) Obiectivul Forta Dreptei este de a readuce litera si spiritul Constitutiei in ... citeste toata stirea