VIDEO | Catalin Toma acuzat in sedinta CJ Vrancea c-a " dezvoltat Vrancea ", in primul semestru al acestui an, in procent de doar 3,03%!

In sedinta Consiliului Judetean Vrancea de joi 11 august 2022, presedintele Catalin Toma a fost criticat pentru procentele foarte mici care apar in raportul executiei bugetare pe primele 6 luni exact la capitolul dezvoltare.Mai ales ca sloganul electoral " Dezvoltam Vrancea" a fost si este unul des utilizat de acesta.Conform cifrelor prezentate in sedinta de consilierul judetean PSD, Constantin Guguianu pe primele 6 luni ale anului 2022 situatia la sectiunea dezvoltare in executia bugetara a CJ ... citeste toata stirea