VIDEO | Cei doi tineri care au evadat din arestul IPJ in aceasta seara au fost prinsi in zona Pietei Moldovei din Focsani

Reamintim ca ZAHARIA AUREL si PALADE GEORGE, in varsta de 17, respectiv 22 de ani, au evadat din curtea interioara a Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea astazi, in jurul orei 18:30. Cei doi au fost depistati si imobilizati de politisti in zona Pietei Moldovei din Focsani Focsani. Tinerii se aflau in arest din luna ianuarie a acestui an si erau cercetati in dosare diferite pentru furt calificat.Politistii vranceni au demarat ... citeste toata stirea