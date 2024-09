VIDEO | Ciclonul Boris se apropie.Cum este afectat judetul Vrancea

Vremea a schimbat drastic foaia in Romania. Incepe un weekend rece, in care trebuie sa ne asteptam la fenomene meteo extreme. Cel putin patru persoane au murit in judetul Galati, dupa ce ploile torentiale au facut prapad.Judetul Vrancea se afla sub avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica si averse insemnate cantitativ pana in aceasta seara la ora 20:00.19 localitati din judetele Arges, Bacau, Buzau, Galati, Hunedoara, Neamt, Valcea si Vrancea au fost afectate de ploile ... citește toată știrea