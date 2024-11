VIDEO | Conducerea PNL a demisionat. Ilie Bolojan este presedinte interimar. "Vom sustine candidatura Elenei Lasconi"

Rezultatul dezastruos din turul 1 al alegerilor prezidentiale a dus la schimbari imediate in PNL. Conducerea partidului a demisiunat, iar presedintele CJ Bihor, Ilie Bolojan a fost validat, luni seara, 25 noiembrie 2024 in functia de presedinte interimar al PNL.VIDEO:Euronews RomaniaNicolae Ciuca a demisionat luni, 25 aprilie 2024 de la sefia partidului dupa ce a ocupat doar locul al cincilea in cursa pentru Cotroceni, cu mai putin de 9% din voturi.Interimar a fost instalat Ilie Bolojan. De ... citește toată știrea