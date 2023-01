VIDEO | Conducerea Tineretului National Liberal(TNL) s-a intrunit la Focsani

Biroul Politic al Tineretului National Liberal(TNL) se intruneste la Focsani dupa 10 ani de la ultima sedinta a conducerii nationale a tinereului liberal care s-a desfasurat in Vrancea. Pe agenda sedintei se va afla calendarul activitatilor din acest an, in perspectiva alegerilor din 2024.Luni 23 ianuarie a avut loc la sediul PNL Vrancea o conferinta de presa a TNL Vrancea,premergatoare sedintei Biroului Politic National al TNL Romania, ce va avea loc in municipiul Focsani. La conferinta au ... citeste toata stirea