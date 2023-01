VIDEO | Cum se da prefectul de Vrancea Nicusor Halici, politician nou si "neprihanit" in declaratii, desi nu-i deloc asa!

Mergand probabil dupa principiul "multi vad, putini cunosc" prefectul judetului si presedintele PSD Nicusor Halici a facut joi 26 ianuarie 2023, dupa sedinta Colegiului prefectural o declaratie in care precizat printre altele "Am condus astazi prima sedinta din acest an a Colegiului Prefectural. Exprimandu-mi nemultumirea fata de lipsa de investitii din ultimii 10 ani din infrastructura canalelor de irigatii, in acelasi timp cerand accelerarea demersurilor legate de Canalul Siret-Baragan." Cum ... citeste toata stirea