Guvernul Romaniei, condus de Marcel Ciolacu si-a asumat marti 26 septembrie 2023 raspunderea in Parlament pentru cea mai mare reforma fiscala din ultimii ani, care va aduce cresteri de taxe atat pentru populatie, cat si pentru companii. Pana in ultima clipa liderii coalitiei de guvernare s-au contrat ore in sir.Un amendament aparut in proiect ar fi dus la transformarea pilonului II de pensii intr-unul optional.Masura nu a fost preluata pana la urma, dar cabinetul a decis dublarea ... citeste toata stirea