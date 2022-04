VIDEO | Doua din echipele liceenilor din Focsani participante la Campionatul National de Robotica au obtinut premii valoroase

Echipa Infinity Edge a elevilor de la CNU Focsani a obtinut premiul 3 la categoria Motivate Award (n.r categoria motivatie) a Campionatului National de robotica FIRST Tech Chalenge Romania editia 6 2021/2022, in timp ce echipa AICitizens, a elevilor de la CNAIC Focsani a obtinut premiul 1 la categoria Judge Award (categoria premiul juriului) al aceleiasi competitii.Informatia apare in postari activate pe contul de facebook Colegiul National "Al. I. Cuza" Focsani si respectiv Cornel Noana al ... citeste toata stirea