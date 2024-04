VIDEO | Echipa de robotica "AI Citizens" a CN "Al.I.Cuza" Focsani, in semfinala mare a Campionatului Mondial

Ora 18:30:"AICitizens sunt in finala diviziei Franklin! Dupa ce la primele doua meciuri din semifinale rezultatul a fost 1-1, ai nostri au castigat cu o diferenta foarte mare de puncte meciul decisiv. Suntem in finala Franklin division la Campionatul Mondial de robotica FIRSTTechChallenge! Bravo, AICITIZENS! Hai Romania!La Campionatul Mondial sunt 4 divizii. Castigatorii diviziilor vor merge in semifinala competitiei. Bafta, AICITIZENS!"-Colegiul National "Al. I. Cuza" FocsaniOra 19:15: ... citește toată știrea