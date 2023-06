Elevii s-au reintors in banci, marti, 13 iunie 2023 dupa mai bine de trei saptamani de greva generala in invatamant, iar anul scolar se poate incheia la termen, adica vineri. Au ramas multe probleme nerezolvate in scoli dupa greva. Cele mai mari emotii raman in privinta examenelor nationale, mai ales ca sindicalistii au anuntat ca doar suspenda greva. Ministrul Educatiei da asigurari ca Guvernul va respecta toate deciziile convenite cu sindicatele.VIDEO:Stirile TVR OnlineDesi greva s-a ... citeste toata stirea