"Azilul groazei din Vrancea", asa a numit prefectul Nicusor Halici, Caminul de Batrani din comuna Vartescoiu, in momentul in care a ajuns, miercuri 12 iulie 2023, impreuna cu o echipa mixta de control formata din IPJ, ISU, ITM, DSP, DSV, OPC, AJPIS la aceasta locatie ne autorizata. In "Casa Bavareza", cum este denumit acest camin, coordonat de presedintele de la Crucea Rosie Vrancea, sunt in jur de 46 de persoane carora, desi platesc o suma mare de bani pentru casa si masa, nu li se asigura ... citeste toata stirea